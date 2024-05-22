深坑老街年城鄉風貌改善迄今12年，老街騎牌樓立面的遮陽棚、招牌及騎樓燈皆為公有財產，歷經風吹日曬雨淋，早已破舊不勘，有礙觀瞻，因此當地里長建議應報廢重新設置，避免招牌不慎掉落砸傷人。對此，城鄉局先盤點報廢招牌數量，逐年編列預算修復。

2009年新北市府將深坑老街列為歷史風貌特定專用區，規畫重點在於重現古蹟保留及現代生活的融合共存，改造工程分為2期，兩旁街屋的「亭仔腳」、街屋屋頂、木構樓板修護、騎樓面扶正、木作門窗、老街的鋪面施作修復等，還將汙水、電信、瓦斯、電力及有線電視等管線地下化，2012年正式完工。

深坑里長黃建強表示，深坑老街騎牌樓立面的遮陽棚、招牌及騎樓燈皆為公有財產，歷經10多年，現已老舊及損壞，加上部分店家換人經營，為了維護完整性，店家只能根據原先樣式，再製作或修復，因此建議應予以報廢重新設置。

市議員黃心華表示，深坑老街為全台知名景點，極具觀光價值，為提升旅客體驗與老街整體設計，市府有必要出面整合、加強維護法律遮陽棚、招牌等設備，建議市府應聘請專業設計團隊，將設計風格融入老街建物，一併考量設置文史相關解說牌，方能創造具歷史深度之文史走讀。

黃心華說，隨著各項公共設施逐漸老舊，市府應逐年提高維修養護經費比重，才能符合各項設施生命周期管理的需求。

對此，深坑區公所說明，有關地方反映深坑老街已竣工超過10年，深坑老街上招牌、遮陽簾、燈具多處損壞，經評估維修總經費約700多萬元，遠高於公所定期維護預算，所以設施更換經費請城鄉局協助支應。

深坑公所表示，部分招牌遭進貨車輛撞毀，為防止更換後又遭撞毀，公所將評估老街是否有足夠的監視器設備，作為後續追查肇事者機制。