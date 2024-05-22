國內輸液大廠永豐化學因多項違規遭勒令停業，造成醫療用品供貨吃緊，胸腔內科醫師蘇一峰今日分享，不僅生理食鹽水缺貨，醫用蒸餾水也買不到，對要使用呼吸器及洗腎患者來說影響甚鉅。

蘇一峰在臉書發文指出，居家使用呼吸器的患者家屬來門診抱怨，現在全台點滴供貨被限制了，要控管半年，「不只是生理食鹽水，呼吸器要使用的醫用蒸餾水也都買不到！」。

蘇一峰表示，呼吸器的病人沒有水，呼吸器被痰塞住，連洗腎患者也會很慘，感嘆「有錢也買不到點滴，全台缺藥缺很大！」

對於點滴缺貨，蘇一峰質疑是劣幣逐良幣，「當一公升的大包點滴價格從57（元）砍到26（元），市場上就沒人要做了」、「健保下打到身體的點滴只給20元，你卻覺得一點問題都沒有嗎？」

食藥署副署長王德原今天說明，永豐生產的20個品項當中，目前僅剩「大包裝注射用生理食鹽水」需要處理，永豐每月產量196萬袋，庫存量預計可使用到6月中旬，接下來請其他廠商增產之外，需仰賴專案進口，直到國內業者有意願投資增加產線，或是永豐完成修正缺失、可重新生產為止。