南投縣跨年晚會今年不辦了！南投縣議員認為，南投跨年晚會經費有限，演出卡司、規模不敵直轄市，經濟效益有限，建議錯開時間改辦其他活動；南投縣長許淑華答覆，將與文化局討論，評估今年取消跨年晚會，研議提前改辦其他活動。

林儒暘22日在南投縣議會總質詢指出，各縣市政府都會舉行跨年晚會，不過民眾會比較各跨年活動演出的卡司，南投去年的跨年晚會經費約400萬元，比前年多了100萬元，鄰近台中市經費2500萬元，經費差距非常大，南投的資源遠遠不足，是否停辦跨年晚會，錯開時間改辦其他活動，例如音樂祭。

南投縣議員林儒暘建議縣府停辦跨年晚會，錯開時間改辦其他活動，例如音樂祭。（楊靜茹攝）

許淑華答覆，中部生活圈密切連結，建設與活動得先顧及縣民需求，同時思考與周邊縣市的連動關係，南投跨年晚會與台中的比起來，確實小巫見大巫，南投的卡司確實顯得比較薄弱，所以活動重點只好放在摸彩，她與文化局討論，評估今年將取消跨年晚會。

許淑華表示，近期盤點縣內活動狀況，大多數年初寫計畫，活動集中在下半年，像跨年晚會緊接著是南投燈會，活動時間過近，也不利籌辦，因此決定停辦跨年晚會，但經費仍保留，考慮提前辦理其他活動，文化局已經在構思，後續也會將一些活動調整至上半年。