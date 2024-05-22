立法院昨（21）日處理藍白版本國會改革法案，綠營支持者晚間包圍立法院，聚集超過8千人。至於藍營為何沒到場聲援？前立委郭正亮也披露內幕。

立法院昨表決藍白陣營提出的國會改革法案，綠營支持者到立法院周圍聚集，到晚間人數超過8千人。國民黨桃園市議員黃敬平今（22）日在中天電視《大新聞大爆卦》透露，這就是動員跟組織，包括親綠社團、網路、臉書、Line群組、學生系統，都在聯繫動員，全部都是綠友友、全部都是親綠社團；並且下達指示，如果有人衝進立法院，就立刻解散。

前立委郭正亮分析，從昨天的動員就看出端倪，群眾那麼多，結果立法院4個出入口都沒有發生衝撞，這個沒有下達指示絕無可能。

郭正亮驚爆，昨天原本韓粉也有人要動員，柯粉也有人要動員，但是被韓國瑜和民眾黨阻止，因為只要動員到立法院，一定會打架。黃敬平也坦承，藍營的確原本要動員。

蔡正元認為，藍營不必動員，讓民進黨多動員一點，打進立法院，看賴清德怎麼收拾。藍白陣營的朋友就在家看電視就好，不要管立法院的事情，因為執政黨不是我們。

郭正亮推測，有一個法律如果要修正，真的會大車拚，就是反滲透法，到時統獨情仇就出來了。這就看立法院下個會期，且是國民黨要面對的，因為反滲透法不明確性太高、太惡劣了。