新北市捷運局22日宣布，因應0403花蓮大地震復原工程需要，施工單位計畫在2024年5月23日至26日期間，部分封閉中和區板南路雙向路段（立言街至中山路二段482巷），進行搭設施工架作業。屆時請用路人提前改道避開施工區域，並遵從現場交通指揮人員指揮慢行。
施工安排如下：
1. 封閉路段： 板南路立言街以東至中山路二段482巷以西雙向路段。
2. 平日施工時間： 2024年5月23日（星期四）至5月24日（星期五）上午9時至下午4時。
3. 假日施工時間：2024年5月25日（星期六）至5月26日（星期日）上午8時至晚間8時。
施工期間，板南路往來中正路、橋和路的車輛將受到影響。為節省用路人的時間，建議改道路線如下：
板南路西向往板橋方向：右轉橋和路，左轉立德街，銜接中正路。
板南路東向往中和方向：改行中正路，左轉中山路二段，銜接橋和路，右轉板南路。
捷運局強調，為確保民眾安全，施工區域將進行淨空管制。施工期間，請民眾理解並配合交通指引，提前規畫出行路線。
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