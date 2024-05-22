北市萬華艋舺公園，長年都是街友熱門聚集地，他們吃喝拉撒躺睡，是公園髒亂主要來源，甚至還時常爆發口角衝突，當地住戶 苦不堪言。一位在艋舺公園擔任清潔員的莊先生接受《中時新聞網》訪問，看盡街友百態，痛斥「踐踏別人愛心，製造別人的愛心」。

獨/愛心餐被踐踏！街友嫌菜色爛「整盒沒吃丟掉」 居民火大嗆爆：被養壞

清潔員莊先生表示，「有些街友酒喝一喝，講不到幾句話就打起來，這算是萬華日常了，而公園時常有善心團體發便當，很多都有家庭、非街友的人來搶便當，但也沒權力阻止他們來拿」。

艋舺公園街友糟蹋愛心餐，清潔員莊先生好氣憤。（游定剛拍攝）

莊先生還氣憤地說，「有時候發便當給街友，他們喜歡的吃一吃， 不喜歡吃的整盒直接丟掉，我會跟他講，『你不吃就不要拿，留給要吃的人，到處亂丟造成我們的麻煩』」。

每天超過百位民眾來艋舺公園拿愛心餐。（吳振煌拍攝）

有次善心人士來發便當，老闆和老闆娘人在現場，莊先生透露，「街友東西拿一拿，直接丟在垃圾桶上面，我還直接告訴老闆們，有時不是想大小聲，但街友真的太過分，別人的好意卻糟蹋愛心」。

不少外地人專程來艋舺公園拿愛心餐。（游定剛拍攝）