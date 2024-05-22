華爾街巨頭花旗集團因倫敦一名員工的交易操作失誤，導致2022年歐洲股市閃崩。英國監管機構調查後確定開罰花旗6160萬英鎊（約新台幣25.9億元）。花旗沒有對監管機構的調查結果提出異議，並同意和解指控。

英國金融行為監管局（FCA）表示，惹禍的交易員原本打算出售一籃子價值5800萬美元（約新台幣18.8億元）的股票，卻在輸入指令時出現錯誤，導致創建了價值4440億美元（約新台幣14兆元）的一籃子股票。

儘管花旗的內部控制阻止了部分交易的進行，但仍無法全部擋下。在交易員取消指令之前，歐洲一些交易所已經賣出價值約14億美元（約新台幣456億元）的股票。

FCA指出，這個失誤引發OMX斯德哥爾摩30指數出現長達5分鐘的拋售，最終造成的嚴重衝擊波及巴黎到華沙等多個交易所，一度造成規模達3000億歐元的損失（約新台幣10.6兆元）。

FCA在聲明中表示，花旗的系統設計不佳，即時監控「無效」，才導致錯誤交易得以過關。