新加坡航空（Singapore Airlines）編號SQ321波音客機21日遇上極強烈亂流，釀成1人死亡、71人受傷。專家強調，亂流釀成傷亡的情形相當罕見，但也警告，氣候變遷將導致強烈亂流更頻繁發生。專家也預測，跨大西洋航班經歷的亂流時間，將從現行的10分鐘，翻倍至20分鐘甚至半小時。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦航空總署（FAA）統計，2009至2021年間，一共有30名乘客及116名機組員因亂流重傷，不過每年約有40億旅客搭機旅行，相比之下因亂流重傷的意外仍相當罕見，像新航這樣釀成死亡的事件更是「極度罕見」。

氣候變遷恐導致航班經歷更多亂流。

英國瑞丁大學（University of Reading）大氣科學教授威廉斯（Paul Williams）2022年接受CNN專訪時表示，若按照亂流程度區分，最嚴重要屬強烈亂流（severe turbulence），沒繫上安全帶的乘客會被拋離座位，導致骨折等嚴重傷勢。

他表示，美國平均每年會有6.5萬個航班經歷中度亂流，5500航班經歷強烈亂流，他警告，這些數字恐怕注定上升，因為氣候變遷正在改變亂流。

威廉斯從2013年就開始研究氣候變遷對亂流的影響，他表示電腦模型顯示，未來數十年內，強烈亂流將是現在的2倍，甚至是3倍，他的研究特別強調了難以預測及避免的「晴空亂流」。

據美國國家運輸安全委員會（NTSB）統計，2009至2018年間，機組員經歷的亂流事件中，28％難以事先警告，威廉斯預期，2050至2080年間，晴空亂流將會在全球顯著增加，尤其是在最繁忙的航線中，程度最強烈的亂流也會增加最多。

他預期，亂流的平均持續時間將增加，「通常在跨大西洋的航班中，你可能會經歷10分鐘亂流，我認為數十年內會增加至20分鐘甚至半小時。對乘客來說，不幸的是安全帶警示燈會更頻繁地亮起」。

威廉斯的說法後續也獲得佐證，他的團隊去（2023）年發布的報告顯示，1979至2020年間，大西洋上空平均每年經歷強烈亂流的總持續時間增加了55％，1979年約為17.7小時，2020年已上升至27.4小時；中度亂流的總持續時間增加了37％，從70小時上升至96.1小時；輕度亂流增加17％，從466.5小時上升至546.8小時。

不過威廉斯強調，這不代表飛航安全性降低，「飛機不會從天上掉下來」，他表示，飛機依照非常高的標準打造，能夠承受預期中最嚴重的亂流。