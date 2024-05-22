隱藏在嘉義、雲林、台南交界處的豐山村，舊名「石鼓盤」，聚落四周群山環繞，擁有高山、瀑布及巨石三大美景，春天可以欣賞櫻花及李花，5、6月可體驗採摘紅肉李，秋冬可以欣賞紅楓，嘉義縣文化觀光局推薦遊客前來豐山村一探石盤谷步道，走訪秘境農場、品嚐風味餐。

遊客可沿著石盤谷步道漫步，欣賞茂密竹林、清澈瀑布。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣文觀局指出，豐山村地形四周高山林立，形成一盆地，狀似碗盤低而平坦，然而平坦地面上雜草叢生、巨石遍地，故舊名「石鼓盤」。這裡隔離了都市的污染，富饒的山野蔬菜是村民用心努力下的豐富產物，遠離叨擾、超脫凡塵、悠然市外，尤其「石盤谷步道」魅力無窮，遊客可沿著步道漫步，欣賞茂密竹林、清澈瀑布，尤其在豐水期間走訪，還能欣賞壯麗的瀑布美景。

賓拉賞農場農村風味餐讓人一吃就愛上。（圖／嘉義縣文觀局）

豐山村也以傳統製糖工藝聞名，每年11月至隔年3、4月，當地居民開始手工製作黑糖，遊客可親眼見證製糖過程，品嚐新鮮製作的黑糖愛玉，清涼爽口的滋味令人讚不絕口。還有一處秘境「賓拉賞農場」，農場環境優美，佈滿許多巨石和豐富多樣的植被，遊客可以在這裡品嚐農村風味餐，不論是炸紅莧草、冬筍湯、烤山豬或是烤香腸，都讓人一吃就愛上。賓拉賞農場簡姓主人表示，農場一磚一瓦都是親手打造，花了近20多年的時間才有如今的樣貌， 歡迎大家前來旅遊。