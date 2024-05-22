歌手汪峰去(2023)年底與女星章子怡離婚，時隔半年選在520高調認愛百萬網紅女友森林北（李巧），女方背景也遭起底，網路上出現不少質疑猜測聲音。為此，森林北21日親自拍攝影片回應，面對整形質疑，她解釋只有在2019年做過牙齒矯正，也針對過往離婚一事，做出回應。

森林北在微博發佈影片回應與汪峰的戀情，她透露自己今年34歲，對於離婚傳聞她表示：「我和大多數女孩一樣，這10年裡經歷了結婚、生子，對生活的妥協和抗爭，最終和平離異，即使生活有萬般的無奈，也依然保持熱愛，這源於我是一個離異帶娃的單親媽媽，和所有母親一樣，孩子是軟肋，也是堅強的後盾」。

森林北表示和汪峰是在去年10月，因為探討合作音樂學院如何結合文旅項目中認識的，並在今年年初正式交往，一開始對他僅限於網路裡的認知和偏見，但在相處過程中，漸漸發現他外表看似搖滾，但內心實則純粹質樸，出乎她的意料，森林北誇讚：「汪峰先生是一個溫暖真實的人」。至於有關她外貌上的質疑，她表示自己只有在2019年矯正牙齒，其餘部分都是純天然，沒有後天加工。