台灣的表演藝術票房回溫！OPENTIX兩廳院文化生活發表「2023年售票數據及消費行為報告」，根據年度數據總結，2023年售票平台總票房達15.7億元，其中表演藝術類年票房金額15.4億，完售場次較2022年成長8成，售票數則成長3成，其中又以音樂劇增長最為顯著。

OPENTIX兩廳院文化生活再度與國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐，解讀2023年度數據。除了整體票房高於2019年的13.6億，音樂劇、音樂、舞蹈節目成長幅度更較2019年成長約2到3成。此外，統計18至21歲消費會員數較2022年成長1倍，持文化幣消費比例達82％，青年席售出比例達49％。文化幣是否刺激帶動持續消費？高竹嵐以OPENTIX會員在文化幣消費前後紀錄來看，使用文化幣後持續消費者約5％。

2023年表演藝術各類別趨勢變化，則可見戲劇節目（不含音樂劇）售票率增長至7成，是年度最受觀眾青睞的類型；音樂劇則是於票房、售㶾數及場次數成長幅度皆居所有類別之冠，其中台灣音樂劇如躍演《勸世三姊妹》秒殺完售表現亮眼值得關注。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，藝術形態的多元是年度現象，音樂劇的蓬勃與年輕人加入多元形式吸引觀眾進入有相當程度的關聯。高竹嵐也指出，由關鍵字統計可發現許多節目是跨戲曲、現代劇、音樂等形式，「跨戲種、跨領域的作品越來越多，挑戰傳統鏡框思維」劉怡汝表示，這對於表演藝術而言是值得期待的趨勢現象。

此外，就票價而言，2023年表演藝術類整體票價皆有提升，舞蹈大型演出票價達977元，與2022年722元相比上升3成，是漲幅最高的類別，分析2023國內大型巡演舞蹈節目及大師級國際節目增加，帶動票價提升。高竹嵐表示，和5年前音樂劇均價600到800元票價為例，現在觀眾已接受音樂劇正常價和在1000元上下，票價除了和通膨有關，也和觀眾的接受度提升有關。