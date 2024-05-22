日本防衛省表示，最上級巡防艦(Mogami-class frigates)的5號艦「矢矧號」(FFM-5，Yahagi)正式服役，交接儀式和自衛艦授旗儀式在三菱重工長崎造船廠(Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard)舉行。

海軍識別(NavyRecognition)報導，最上級巡防是艦由三菱重工 (MHI) 和三井 E&S 造船(Mitsui E&S Shipbuilding)共同設計與製作，採用雷達匿蹤設計，最大程度的減少垂直面，桅塔一體成形並向上收斂。特殊的設計有效減少船舶的雷達截面，下寛上窄的設計，重心表現穩定，可提高在惡劣環境中的生存能力。

最上級滿載排水量僅5千多噸，安裝小型的X波段相控陣雷達，成為有效的多功能艦。(圖/JMSDF)

三菱重工在多年以前曾經研發ATD-X「心神」( Shinshin) 匿蹤戰鬥機，雖然沒有成功投產，但是對於降低雷達波的研究，也得出許多經驗和教訓。

最上級全長約130公尺，標準排水量3,900噸，滿載排水量5,500噸，屬於中小型軍艦，但是卻安排了4面X波段OPY-2 多功能雷達，兼具環境搜索與武器火控，是一種小型化的神盾艦。

最上級另一個關鍵特點，是它非常高度自動化，使得船員人數減少至90人。先進綜合作戰資訊中心（CIC），將各種作戰室合併為一個單一的單元，並透過擴增實境技術增強連絡能力。

最上級動力系統是柴油機和燃氣主機聯合推進系統（CODAG），可提供超過 7萬匹馬力，使得最大航速超過30 節(55.5公里/小時)。

最上級武器裝備包括一門 匿蹤外殼的5英吋艦炮、17型反艦飛彈、和用於防禦空中威脅的「海公羊」(SeaRAM)近程武器系統。未來的升級將會加裝Mk 41垂直發射系統（VLS），可增強防空和反潛能力。最上級專為執行多用途任務而設計，包括反潛戰、水雷對抗和水面作戰，也具備一定程度的區域防空實力，只是防空飛彈數量不如驅逐艦多。

日本海上自衛隊最初計劃打造22艘，不過最上級還有改良的空間，所以修改為 12 艘，為後續的最上改進型(會更換名字)保留預算。

中華民國海軍的「新一代自製巡防艦」已規畫多年，卻遲遲不見定案，主要問題就在艦體規模上一直設定的過小，雷達與武器系統無法安裝。最上級顯然是小型先進巡防艦的良好樣板，可供軍方參考，或者直接出錢引進相關技術授權建造，這會比完全自製要效率高，又節省探索的時間。