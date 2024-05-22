賴清德總統520就職，12個邦交國只有動亂中的海地未派團來台，賴清德今天接見海地駐台大使潘恩表示，上個月，海地已經成立「過渡總統委員會」，象徵重返憲政常軌。他期待未來兩國持續開拓各領域的合作，一起邁向繁榮的道路。潘恩表示，展望未來，他希望能與賴所率領的新政府持續加強合作，並期盼可以學習臺灣在資訊科技等關鍵領域的專業知識，「這些領域對於海地發展至關重要」。

賴清德首先感謝潘恩前天代表海地政府出席他和副總統蕭美琴的就職典禮。臺灣是潘恩外交生涯的第一站，過去3年來，潘恩積極拜訪產官學各界，並舉辦各種活動，促進臺灣和海地兩國人民的交流，貢獻卓越。

他前幾天與潘恩及各國訪團貴賓一起體驗釣蝦。賴清德表示，希望經過這個活動，讓大使對臺灣留下更深刻的印象，因為這就是臺灣人民休閒生活的日常。

他談到，這幾年來，臺灣和海地持續在農業、基礎建設、公共衛生及教育等領域深化合作關係，相信未來在潘恩大使的協助之下，兩國的互動和合作能更加緊密友好，為雙方人民創造更多福祉。

他強調，海地在國際上對臺灣的支持，是臺灣走向世界的重要助力。就在上個月，海地已經成立「過渡總統委員會」，象徵重返憲政常軌。他要代表中華民國政府和人民表達誠摯的祝賀，並期待未來兩國持續開拓各領域的合作，一起邁向繁榮的道路。

潘恩致詞時表示，他很榮幸以海地大使身分派駐臺灣，並代表海地人民及政府祝賀賴總統就任，持續帶領臺灣進步。兩國擁有相同的價值觀，同樣對法治、社會永續及經濟發展有深切渴望，並且有悠久的友誼，未來他們也將持續深化雙方合作關係。

他指出，兩國在農業、能源、文化及科技等領域的合作，為雙方人民帶來許多實質益處，也印證雙邊夥伴關係的重要性。展望未來，他希望能與賴所率領的新政府持續加強合作，並期盼可以學習臺灣在資訊科技、再生能源、自然災害及永續發展等關鍵領域的專業知識，「這些領域對於海地發展至關重要」。

他相信透過技術和資源的交流，將對兩國帶來有益的成果。潘恩感謝臺灣在海地困難時期給予的支持與協助。他也重申，未來將持續努力創造兩國更美好的未來，期待雙邊有更多合作計畫，並強化兩國關係。