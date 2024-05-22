義大利米蘭的節慶代表料理「米蘭式燉羊膝」，費時費工，羊膝燉至軟爛、入口即化，口感濃郁。(JR東日本大飯店台北提供)

拿波里漁民風味菜「義式水煮魚」，以肉質細嫩的鱸魚搭配蒜油、白酒、番茄及貝類海鮮等組成的美味湯汁，清爽又飽含大海鮮美滋味。(JR東日本大飯店台北提供)

「義大利牛肝蕈餃佐南瓜醬汁」內餡有滿滿的香炒牛肝菌搭配瑞可達起司，還有香氣四溢的「松露奶油燉飯」，老少咸宜。(JR東日本大飯店台北提供)

「義大利美食饗宴」可吃到由義大利國旗顏色組成的「卡布里沙拉」，美味又清爽。(JR東日本大飯店台北提供)

天氣漸熱，民眾對清爽美食的需求也提高，有鑑於此，JR東日本大飯店台北高人氣的自助餐廳「鉑麗安」即日起至7月4日推出「義大利美食饗宴」，以簡單美味風格聞名於世的義式風味料理，使用大量海鮮漁獲、新鮮時蔬、橄欖油、番茄、奶酪等。新登場主題菜色可品嘗到「米蘭式燉羊膝」及「義式水煮魚」等義式經典佳餚。60歲以上的壯世代平日午餐消費可享6折優惠，周一至周四晚間8點後「LINE好友晚晚餐買1送1優惠」也延長至12月30日。

「義大利美食饗宴」由「鉑麗安」全日餐廳的主廚陳永儒(Kevin Chen)和點心房主廚熊正義(Bear Xiong)連袂打造，主廚推薦必吃料理首推義大利米蘭的節慶代表美食「米蘭式燉羊膝」，精選羊膝加上白葡萄酒、洋蔥、鯷魚、大蒜進行煎煮，再加入番茄、胡蘿蔔、芹菜等蔬菜燉煮1小時以上，最後以義大利瑪莎拉酒提升風味，羊膝燉煮多時，肉質軟嫩入口即化，滋味濃郁迷人。必吃的義式美食還有初夏清爽口感的拿波里漁民風味菜「義式水煮魚」，選用肉質細嫩的鱸魚，以金黃蒜油加上酸爽白酒、番茄、橄欖及貝類海鮮等組成的美味湯汁，再加上檸檬及黑胡椒增加香氣，清爽又飽含大海鮮美「豐」味。

另有「義大利牛肝蕈餃佐南瓜醬汁」，內餡以香炒牛肝菌搭配瑞可達起司，還有香氣四溢的「松露奶油燉飯」，大人小孩都喜歡；「義式烤時蔬」將蔬菜烤得焦糖化又保留其清爽鮮甜，義式烹調賦予蔬菜另一種風味；「瑪格麗特披薩」可品嘗到滿滿莫札瑞拉起司加上番茄，是不少台灣人都熟悉的正統義大利披薩；而「義式蔬菜湯」以紅蘿蔔、櫛瓜、芹菜莖、番茄、甜菜葉等多種蔬菜熬煮，是義大利日常的餐桌美味。義大利夏季經典開胃菜「蜜瓜火腿」及用義大利國旗顏色組成的「卡布里沙拉」，都是認識義大利飲食文化的經典菜式。

期間限定的「義大利美食饗宴」，還有多款色彩繽紛的義式甜點不容錯過，絕對不能缺少的義大利經典甜點「提拉米蘇」，揉合起司、咖啡與酒香的醇厚滋味，撒上可可粉，是款讓人感到幸福愉悅的甜點；「拿坡里聖若瑟泡芙」有如甜甜圈般外酥內軟；源於義大利卡布里島，以巧克力和核桃製作的「卡普里蛋糕」，以及「拿坡里果醬杏仁派」，酥脆派皮加上香甜內餡，舌尖品嘗這些充滿義式風味的甜點，彷彿人已入境義大利。

「鉑麗安」自助餐廳經典美食還有「普羅旺斯香草烤羊肋排」，帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁，平衡了羊肋排豐富的油脂，滋味獨特清爽。以低溫慢烤方式呈現的「特製爐烤香料肋眼牛排」，牛排飽含甜美肉汁，口感軟嫩細緻。「舒肥戰斧豬排」選用帶骨肋眼豬排，以低溫舒肥熟成方式處理，表面煎香，外酥內軟，美味難擋。還有一般自助餐廳少見的「法式燉牛舌」，精選上等牛舌，搭配優雅的紅酒，經過主廚精湛的廚藝烹調而成，牛舌鮮嫩多汁，層次豐富。自助餐廳網羅牛排、豬排、羊排多款肉品，喜愛大口吃肉的饕客們，可要好好大飽口福。

「義大利美食饗宴」可品嘗義國多樣的節慶限定菜色與各式甜點，周一至周日午、晚餐時段供應，業者針對60歲以上的壯世代推出周一至周五午餐時段享6折優惠的好康。如果不是壯世代，成為飯店LINE好友，並在周一至周四晚間8點後的晚晚餐時段進場，可享買1送1的特別優待，兩人用餐1480元起，等於每人740元起即可大啖豐盛Buffet。

此外，JR東日本大飯店台北即日起至6月20日期間推出春夏旅展優惠，於官網和飯店大廳同步販售住宿券及餐券，「鉑麗安全日餐廳餐券」每張1100元，買10送1，最低可享61折好康。