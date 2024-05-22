立法院朝野黨團近日因國會改革法案，頻頻爆發攻防。而曾任立委的台北市長蔣萬安，22日進入議會進行施政總質詢時，也頻頻被民進黨議員們問及對於該法案的態度。蔣萬安也數度強調，過去各黨派都有提過類似法案，自己的態度很清楚就是支持，「如果北市議會要提案，按照國會改革法案修法，我都尊重。」

民進黨議員洪婉臻、林延鳳、趙怡翔等人都於質詢時指出，蔣萬安在質詢過程中，數度出現反質詢、沒具體回覆等狀況，按照藐視國會罪已經犯法，「若議會提案修改議事規則，設置『藐視議會罪』，是否也會大力支持？」

對此蔣萬安則一再強調自己支持國會改革法案的態度，並表示過去各黨派都曾提過類似的法案，並經過委員會專案報告詢答、公聽會，並有逐條表決，內容包含邀請總統備詢、藐視國會罪，內容也公開在立院官網。

而對於北市議會是否修法「藐視議會」？蔣萬則表示尊重議會，不過他也反問民進黨議員是否支持藐視國會罪？如果態度是反對，為什麼要在議會提？「議員如果提案修法都尊重議會，議員如果支持議會藐視罪，也應該要支持立院版本內容。」

民進黨議員林延鳳質詢時，也要求列席官員閉眼回應2問題，包含是否支持藐視國會罪、藐視議會罪？現場舉手支持前者僅零星幾人，後者人數更少，因此林總結，北市府支持藐視國會、不支持藐視議會。

林延鳳進一步以簡報黨問蔣萬安，覺得民眾黨立委黃國昌臉龐俊俏嗎？蔣回應「沒有評論」，林直言，如果藐視議會罪遵循中央法規，只要議員認定，藐視議會就成立，批蔣4字回應，「你這個叫做不正面回應、不陳述」，問蔣是否支持？林也建議，由蔣萬安、北市府趕快提出藐視議會條例，送到議會審議。

蔣萬安也提高音量，表示如果不據實回答才是違法，並以疫苗採購合約為例，人民有知的權利，如果官員說謊或把疫苗採購合約封存30年，這就是完全藐視國會，所以不應該讓官員說謊、掩蓋事實、隻手遮天，否則行政部門就會濫用人民的納稅錢。

林延鳳直接反擊，蔣如何認定官員說謊？直呼蔣現在就是在反質詢，更諷這也是為何藐視國會罪會引發如此大爭議，就像蔣不答覆一樣。蔣再次強調，只要跟市政有關，他一定據實回答，不會掩蓋事實，更不會將文件封存30年。