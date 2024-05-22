台股今（22）日暴漲315點（或1.48%），飆上21551點再創新高，多檔ETF也強勢反攻，其中上周五除息的00878（國泰永續高股息）大漲1.44%，近日填息有望。法人表示，00940（元大台灣價值高息）近期更換成分股，有10檔與00878重疊，間接幫00878拱上去。

AI巨頭輝達（Nvidia）將在22日（台灣時間23日清晨）公布財報，市場樂觀看待，推升周二（21日）股價收在953美元，改寫收盤新高。

台股今在台積電、聯電領軍下，半導體與PC族群氣勢如虹，終場大漲315點，收在21551點。台積電單日大漲2.73%、收864元新天價；聯電漲2.04%、收55元；其他PC族群包括宏碁漲停；仁寶漲9.6%

華碩漲6.7%；藍天、微星也大漲近5%；英業達、和碩漲逾2%。

00878成分股涵蓋上述多檔PC股，帶動其股價大漲1.44%，收在23.2元，距離填息只差一步。

法人表示，近期00940展開首次大換股，納入、剔除各為21檔，由於持股和00878有10檔重疊，像是新納入的華碩就是00878第一大持股，其他雷同的成分股包括第一金、永豐金、聯電、中信金、聯發科、日月光等，在00940這波換股潮帶動下，00878間接被抬轎可望受惠。