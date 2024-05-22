2024第3屆WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽將在5月29日至6月2日，假國立台灣體育運動大學隆重揭開序幕。本次連莊盃力邀由中華男排黃金世代所組成的龍邁建設，及亞洲各國聯賽8支勁旅共襄盛舉，打造出國內首次職業等級排球賽事舞台。

連莊盃由連麥廷投資有限公司董事長連華榮先生發起，於2022、2023年，假馬來西亞新山市舉辦，每年舉辦一次，本屆為第3屆，首次於台灣辦理，賽事為預賽、 複賽及決賽共3個階段進行，提供最終優勝隊伍高達3萬6000美元獎金鼓勵，以期增加賽事精彩度。

本次參加賽會的外隊有來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古及越南共6隊，加上國內的兩球隊龍邁建設與連莊，龍邁建設隊由多位曾入選中華隊的旅外好手組成，其中有「台灣隊長」陳建禎、張育陞、高偉誠、旅韓名將蔡沛彰等球員，還有許多球迷朋友想念的黃金世代陣容，在這次連莊盃終於能回味一番。

另外連霸18、19年甲級企業排球聯賽的雙料冠軍連莊隊，今年也來勢洶洶，除了原本的外援布萊恩之外，還增添3位外援，和龍邁建設以挺進前三名，爭奪冠軍為首要目標。

為了增加比賽的刺激性，今年連莊盃更新兩項規則，在比賽中其中一方達到22分時，改採發球得分制，一旦一支球隊得分達到22分，就會按下蜂鳴器，提醒球隊從23分開始改用發球得分制；而得分未達22分的球隊，仍然採落地得分制。若打至第5局時，發球得分規則將從 13分開始。另一項規則修改為，在替換遞補球員時，將從原本一局規定的6次，增加到12次。

本屆賽事拉到台灣辦理，大會特別感謝教育部體育署、台中市政府及運動局鼎力支持，及連麥廷投資有限公司全力贊助，以及各大企業支援，諸如台灣美津濃股份有限公司、Mikasa及轉播單位智林體育台、台亞衛星通訊股份有限公司等單位協助。