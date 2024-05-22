導演魏德聖日前接受專訪，談到「台灣電影為何在國外不紅？」時，魏導竟語出驚人，大嘆「因為我們選擇台積電！」引發PTT電影板鄉民熱議。

台股今(22日)大漲315點，加權指數收在2萬1551點的新高點。被譽為半導體高科技精密產業「護國神山」的台積電收盤價864元，也創歷史新高。

魏導日前接受網紅「Ku's dream酷的夢」專訪時表示，影視的東西是最容易打文化認同的，電影跟民眾有關係，就是生活。每個國家在經濟要起飛的時候，當家的選擇是什麼？我們選擇了科技。韓國不一樣，他們選擇了娛樂，用娛樂來包裝韓式文化行銷，就透過電影、電視傳播出去。

魏導有感而發，感嘆：「我們選擇台積電，台積電跟我有什麼關係？關係是什麼？沒有關係！這是我最無力感的地方。」

此話引發PTT鄉民批評：「不會生，牽拖鄰居？」、「現在流行失意創作者可以全部把責任推給台積電？」、「要讓台灣的電影在國外受歡迎，拜託先拍出有水準好片」、「又情緒勒索了，三部曲也是」、「公三小，不選台積電是養得起人民嗎」、「魏導拍片比照台G養30萬人？」

也有人說「文化輸出國大部分也是工業或科技強國，事實上工業跟科技業也算是發展文化輸出的後盾了」、「未來要搞電影可能要靠台積電」、「三星電子的資源也比娛樂產業多啊，而且韓國明明也被認為產業過度傾向科技業」、「沒科技業砸錢給你拍片大概更慘吧？」