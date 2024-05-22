許多人洗米準備煮飯時為求方便，可能會直接使用電鍋的內鍋洗米。一位網友近日好奇，網路流傳使用日本電鍋的內鍋洗米，可能會破壞內鍋的塗層，讓她相當好奇背後真相，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛坦言，使用內鍋洗米真的容易磨光塗層導致壞掉，不過也有內行人指出，日本電鍋2大品牌虎牌、象印的說明書都標示可以使用內鍋洗米。

原PO在PTT發文表示，網路流傳日本品牌電鍋的內鍋只能煮飯不可以洗米，因為這樣會破壞內鍋的塗層，讓他不禁好奇，「我只是用手搓米，這樣就會把塗層用掉哦？大家真的會另外用鍋子洗米嗎？有沒有卦啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「用內鍋洗米，沒幾天就磨光塗層了」、「我以前都用內鍋洗，被我老婆念，有夠麻煩的…」、「不沾鍋內鍋都註明這條」、「你的鍋子會壞很快」、「不沾內鍋靠X貴，連刷都不敢刷」、「真的會洗壞，之前我家的就重買一個，超貴」、「那個內鍋超貴！別這樣糟蹋」。

不過也有另一派指出，「並沒有不可以洗米，不要用工具去刮就好，象印說可以，虎牌也可以，象印的說明書就是用內鍋洗米，日本最大的兩個牌子象印跟虎牌都說可以了」、「笑死，我用內鍋洗米5、6年，內鍋完好如初，說不行的是不是沒做過飯啊」、「原廠說可以，但你敢保證內鍋塗層硬度比生米硬嗎？不敢的話還是乖乖用洗米盆吧」。

事實上，本站過去報導，日本《朝日電視台》曾邀請各大家電廠商說明到底能不能用內鍋洗米，包含象印、虎牌、日立、三菱電機、夏普、松下等6家大廠全都說，可以用內鍋洗米，內鍋並沒有這麼容易受傷，前提是必需用手來洗，不要拿尖銳的調理道具去攪拌，否則真的會傷到內鍋。