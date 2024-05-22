新北市長侯友宜日前到藤寮坑溝視察二期改善計畫，民進黨籍新北市議員張嘉玲說，許多當地里民都在詢問之後是否會繼續進行，盼市府能延續改善，新北市水利局長宋德仁回應，三期目前辦理規劃中，會向中央爭取經費後，未來往下游進行預期400公尺的改善計畫。

新北市水利局長宋德仁今（22）日在新北市議會指出，水利局辦理藤寮坑溝水環境改善（第三期），目前辦理規劃設計中，設計範圍自中和中正一橋至中正三橋之間水陸域環境。（柯毓庭攝）

張嘉玲說，侯友宜到藤寮坑溝視察二期改善計畫後，許多當地里民都在反應改善後的環境好很多，是否能繼續往上游或下游前進，沿線居民非常需要，因為效果很好，她強調，河川在都市很重要，也想了解目前規畫進度為何。

宋德仁回應，水利局辦理藤寮坑溝水環境改善第三期規畫中，預計今年將設計好，因為新政府上任，原先申請補助的前瞻計畫已停止，待新政府上任後推動新計畫，新北會積極爭取補助，預計第三期會往下游進行約400公尺的改善，會持續努力。

水利局補充，水利局辦理藤寮坑溝水環境改善（第三期），目前辦理規劃設計中，設計範圍自中和中正一橋至中正三橋之間水陸域環境，後續預計明年會視經費籌措及補助情形另案辦理工程發包。

水利局表示，未來工程竣工後將改善現有人行道鋪面並增設人行通道及休憩平台加植景觀植栽，強化民眾停留空間營造。另考量渠底生態需求創造蜿蜒河流並提供植物生長，及鋪設塊石加強曝氣與營造動植物棲息環境，創造多樣河川變化。