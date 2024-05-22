閻奕格去年推出專輯《Changing Room》，可惜與日前公布的第35屆金曲獎入圍名單擦肩而過，評審主席陳子鴻更點名她是遺珠之憾，網友也封她是「遺珠格格」；閻奕格22日出席李安經典電影《囍宴》改編的音樂劇記者會，被問及此事，坦言心中難免有遺憾，但自認已推出一張很滿意的專輯，也安慰自己得失心不要太重。

她說，這1個半月來，每天都早上7點就起床到劇場報到排練，天黑了才離開，甚至已經買了捷運月票，所以沒有特別留心金曲獎入圍公布日期，宣布入圍當天，她依然在投入《囍宴》音樂劇彩排，直到晚上看到經紀人傳來的訊息，才知道自己沒有入圍。

閻奕格（中）與音樂劇《囍宴》演員梁厚泰（右）與麥特辛格勒德克記者會。（圖／羅永銘攝）

對於被評為遺珠，她覺得感激，認為還是有被看見，因為有了先前參加《超級星光大道》時因給自己太大壓力，導致內分泌失調、月經2年都沒有來的經歷，她更提醒自己不要得失心太重，「得獎是加分，而且我也不是為了得獎而做音樂，至少這張專輯我很滿意。」