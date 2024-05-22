交通部長李孟諺陪同行政院長卓榮泰視察台9線下清水橋。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部長李孟諺視察台8線九曲洞明隧道。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

0403花蓮大地震造成花東多處鐵公路設施災損，交通部長李孟諺上任後連2天展開視察行程，今陪同行政院長卓榮泰赴花蓮視察台9線下清水橋災害搶修情形。李孟諺表示，下清水橋5月底將開放大型車通行，方便旅客搭乘遊覽車到花蓮，並指示公路局盡速完成台9線、台8線公路相關復建工作。

0403花蓮大地震造成花東地區鐵公路設施多項災損，尤其台9線下清水橋遭落石砸毀造成橋梁斷裂無法通行，交通一度中斷，公路局於地震後3小時內搶通台9線下清水橋人行通道，並在斷橋搶修後3天內完成小型車通車，預計5月底開放大型車通行，今年底目標為完成下清水橋原橋位復建。

李孟諺表示，台9線下清水橋5月底開放大型車通行，方便旅客搭乘遊覽車到花蓮。另交通部也已針對花蓮提出旅遊振興方案，自6月1日起實施。他也責成台鐵公司，往花蓮地區的列車採較高運量的EMU3000新自強號，並視花東旅客的需求，於平假日配合加開觀光團體專列。

李孟諺結束台9線下清水橋視察後，接續視察台8線太魯閣路段，這次地震也造成台8線自天祥以東受創嚴重，公路局短期正辦理6處邊坡保護工程，預計今年底前完成，中期部分增作4處明隧道復建工程，預計2026年底完成。他也指示公路局，盡速完成台9線及台8線公路相關復建修復工作，並因後續汛期將至，也要做好防災應變準備。