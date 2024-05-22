民進黨今中執會，依民進黨黨章規定，賴清德總統於520就任總統後，自其就任之日起，為民進黨主席，並於今日中常會前舉行第十八屆黨主席宣誓就職典禮，新任黨主席賴清德於監交人仲裁會主委廖福特見證下完成宣誓就職。賴清德宣示後譴責第一件事就是「台中捷運傷人案」。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞指出，前天他已經宣誓就職總統，並在就職演說時宣示要打造民主、和平、繁榮的新台灣。在全球地緣政治面臨挑戰的時代，「我要強調，自由民主的台灣，是國際社會中負責任的區域夥伴」。

賴說，「我們會扮演和平的舵手」，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，打造自由、開放與繁榮的印太區域。今天他依照黨章，宣誓就職黨主席，要持續發揮革新的精神，落實民進黨的民主、和平、繁榮理念，帶領台灣繼續向前。

他說，也要藉此和大家宣布黨務的人事名單，祕書長由林右昌接任，將在6月5日上任，副祕書長由楊懿珊、何博文、翁世豪留任、政策會執行長由王義川留任。在林右昌祕書長上任前，仍由楊懿珊副祕書長代理，推動黨務運作。

林右昌先前任職內政部長時，積極改革內政，推動現代化的革新行政措施，並推動許多政務，頗受好評。他也擔任過本黨副祕書長、代理主席、基隆市市長等職位，擁有中央地方經驗，經歷豐富。

賴清德說，相信在右昌的帶領之下，民進黨可以更迅速地反映時事與民意，也能強化與地方的連結、深化與中央各部會的溝通協調，進一步協助新政府推動政策。

另外，他說，昨日發生的中捷傷人案，引發社會關注，「我要用最嚴厲的態度譴責暴力與不法行為」。

他說，也要感謝許多見義勇為的民眾，第一時間避免傷害擴大，進行見義勇為的工作，祝福傷者早日康復。他也希望，相關單位與地方政府，可以更緊密的從警政、大眾運輸安全、社會安全網等方面來合作，特別是加強心理衛生的資源，避免相關事件再次發生。

賴清德表示，勉勵黨部及各位中執委能與新政府一起合作，為台灣打造出民主和平繁榮的新未來，謝謝。

賴清德表示，520的就職典禮跟國宴，他也感謝大家，包含很多事項配合辦理，大家都很辛苦，不過，「我們已經圓滿完成520就職典禮跟國宴的活動，謝謝大家」。