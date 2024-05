T1聯盟22日公布2023-24賽季最佳主場,新北中信特攻在媒體票選拿下18張5分票,球迷票數也以1萬2465票甩開排名第二與第三的高雄全家海神與台北台新戰神,連3年斬獲年度最佳主場。

新北中信特攻球團在2023-24賽季邀請萬志軒與小卡比,為特攻閃電軍團打造「最派」的年度主題曲《My way or the highway》,「特攻魔術師」林韋翰及「特攻嘻哈擔當」魏嘉豪一同獻聲,特攻球員也參與拍攝歌曲MV,搭配上賽季精彩畫面,締造團隊一心球隊文化的經營理念。

本賽季令籃球迷難忘的,就是新北中信特攻和台北台新戰神在台北大巨蛋進行2場「攻戰大巨蛋」例行賽主題周活動,是台灣首次於棒球場上架設球場舉辦籃球賽,官方公布的工程影片中,讓球迷完整感受棒球場化身籃球場史詩級的工程,兩場賽事吸引3萬1200名球迷入場,打破職籃觀賽人數紀錄,締造職籃歷史性的一刻。

主題周特攻球團嘗試多項跨界合作,先以「馬戲團嘉年華」打響開季之鐘,廣邀球迷來特攻基地好吃又好玩,在充滿節慶氛圍的12月迎來「戀愛 All Day」主題週,無論單身或是戀愛中的線人們,都可進場和特務一起「戀愛 All Day」,另外還有「嘻哈電力無限公司」、「時光特攻隊」,以及本季唯一與卡通IP聯名的「Bello一同去蕉遊 GOGO新莊」主題周,顧及各年齡層的球迷朋友,也讓中信特攻獲選本季最佳主場。