T1聯盟22日公布2023-24賽季最佳主場，新北中信特攻在媒體票選拿下18張5分票，球迷票數也以1萬2465票甩開排名第二與第三的高雄全家海神與台北台新戰神，連3年斬獲年度最佳主場。

新北中信特攻球團在2023-24賽季邀請萬志軒與小卡比，為特攻閃電軍團打造「最派」的年度主題曲《My way or the highway》，「特攻魔術師」林韋翰及「特攻嘻哈擔當」魏嘉豪一同獻聲，特攻球員也參與拍攝歌曲MV，搭配上賽季精彩畫面，締造團隊一心球隊文化的經營理念。

本賽季令籃球迷難忘的，就是新北中信特攻和台北台新戰神在台北大巨蛋進行2場「攻戰大巨蛋」例行賽主題周活動，是台灣首次於棒球場上架設球場舉辦籃球賽，官方公布的工程影片中，讓球迷完整感受棒球場化身籃球場史詩級的工程，兩場賽事吸引3萬1200名球迷入場，打破職籃觀賽人數紀錄，締造職籃歷史性的一刻。

主題周特攻球團嘗試多項跨界合作，先以「馬戲團嘉年華」打響開季之鐘，廣邀球迷來特攻基地好吃又好玩，在充滿節慶氛圍的12月迎來「戀愛 All Day」主題週，無論單身或是戀愛中的線人們，都可進場和特務一起「戀愛 All Day」，另外還有「嘻哈電力無限公司」、「時光特攻隊」，以及本季唯一與卡通IP聯名的「Bello一同去蕉遊 GOGO新莊」主題周，顧及各年齡層的球迷朋友，也讓中信特攻獲選本季最佳主場。