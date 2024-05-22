為把關基隆校園營養午餐食安，基隆市政府於22日開辦學校午餐食安廉政平台教育訓練，由政風處與教育處攜手，召集各校負責午餐管理、監督及危機處理同仁110人，期盼能精進及透明午餐食安管理。（基隆市政風處提供／徐佑昇基隆傳真）

為把關基隆校園營養午餐食安，基隆市政府於22日開辦學校午餐食安廉政平台教育訓練，由政風處與教育處攜手，召集各校負責午餐管理、監督及危機處理同仁110人，期盼能精進及透明午餐食安管理。市府強調，市府把關食安已訂定《基隆市學校午餐自治條例》，讓學生吃得開心、家長安心。

基市府表示，市長謝國樑非常重視學校午餐食品安全衛生與品質，市府已訂定學校午餐自治條例及午餐管理相關規定，研擬午餐採購招標文件範本，編撰學校午餐工作手冊，更推出「學校午餐食安三箭」，從法制面、管理面、補助面等面向，完整建構制度，與學校共同努力打造最堅實的食安環境。

政風處長李國正表示，本次教育訓練以學校午餐風險管理及危機處理為主軸，邀請法務部廉政署指導，並邀請基隆地方檢察署主任檢察官黃冠傑、台北榮民總醫院營養部楊妹鳳主任擔任講師，講授「食安案件實例分享」及「學校午餐從業人員職業安全監督管理」課程。

李國正指出，透過課程講解與實務案例分享，讓同仁執行職務時有所遵循，並建構學校午餐從業人員安全環境。會中另邀請中嘉吉隆新聞副理黃日昇講授食安危機處理之溝通技巧分享交流，精進學校食安危機處理及溝通應對技巧。

教育處代理處長楊桂杰補充，市府團隊會跨局處持續合作，不定期辦理學校午餐聯合稽查工作，也委請中華食品安全管制系統發展協會等食安專家，輔導訪視學校午餐，提高食品安全之品質。

為把關基隆校園營養午餐食安，基隆市政府於22日開辦學校午餐食安廉政平台教育訓練，期盼精進及透明午餐食安管理。身兼營養師的市議員許睿慈對於市府校園食安作為表示肯定。（基隆市政風處提供／徐佑昇基隆傳真）

身兼營養師的市議員許睿慈表示，很肯定市府採納她在去年定期會提出之建議，例如針對校園食安需做到「法規訂定完善」、「監督管理落實」、「人力專業分配」等層面。當時她也具體要求市府需盡速制定《校園營養午餐自治條例》，並引進HACCP食安管制系統，管理營養午餐食品製備的流程與安全，還有要求擴大營養師編制等。

許睿慈強調，基市府「學校午餐食安三箭」她相當很肯定，希望未來市府可以落實相關條例的規範，嚴格監督各校食品處理與安全把關工作。她也會持續監督相關工作與規範是否都有嚴格落實與遵守，讓孩子「食」的安全，也讓家長安心。