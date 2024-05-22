0403花蓮大地震發生已50天，相關主震餘震共1460起，中央氣象署分享，64年前的今天，智利發生是人類觀測史上最大的地震，釋放的能量強度大過0403地震1000倍，造成難以統計的重大傷亡，甚至出現第一次波及全球的海嘯。

氣象署在臉書發文分享，1960年5月22日，智利中部瓦爾迪維亞發生地震矩規模（Mw）9.5的強震，是人類觀測史上最大的地震，破裂帶從智利萊布延伸到艾森港，總長約1000公里。對比地震矩規模7.4的0403花蓮大地震、地震矩規模7.6~7.7的921大地震，「1960年智利大地震的能量約為它們的1000倍！是難以想像的強度」。

氣象署解釋，地震發生在智利的板塊隱沒帶，納斯卡板塊和南美板塊的交界處，這兩個板塊的聚合速度約為每年7~9公分，是地球上聚合速度最快的板塊交界處之一，有時板塊因為摩擦力無法繼續滑動，就開始累積能量，到達極限就會開始滑動，造成地震。

1960年智利大地震發生後，納斯卡板塊和南美板塊平均相對位移15公尺，最高甚至達到40公尺。劇烈的地殼變動也導致了地層下陷，改變了智利海岸線的地貌，造成局部洪水氾濫。

當時的地震還伴隨海嘯發生，在智利觀測到的最高海嘯高度為25公尺，對智利沿岸地區造成毀滅性的破壞，幾個小時後，海嘯也傳到太平洋沿岸的其他地區，夏威夷觀測到的波高超過10公尺，造成61人死亡；日本也觀測到5~10公尺高的海嘯，造成100多人死亡、3000所房屋毀損；菲律賓、美國、紐西蘭等地也都有相關傷亡或損失，大西洋和印度洋也記錄到這場地震造成的海嘯，成為第一次全球性的海嘯。

1960年智利大地震造成的死亡人數難以統計，但估計在490至5700人之間；智利約200萬人流離失所，經濟損失高達5.5億美元（約新台幣177億元）。