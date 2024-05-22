嘉義縣YouBike2.0預計7月設站上線，許多民眾開始關心調度費問題，嘉義市交通處長許啟明說，經與嘉義縣政府、微笑單車公司三方溝通後，只要嘉義縣YouBike上路，跨縣市就免收調度費，加上台南市、高雄市、屏東縣都屬YouBike系統、同一生活圈，民眾就算想騎到屏東縣恆春，也不用收跨區調度費。

嘉義縣辦理「公共自行車租賃系統建置及營運管理」標案，由微笑單車公司得標，預計在太保市、朴子市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉設置YouBike2.0站點，規畫年底前設130站，最快7月第1階段約60處站點試營運，嘉義縣建設處長郭良江說，目前已在會勘、尋找適合場地中，會盡快施設站點，力求7月底前試營運。

今嘉義市議員李忠曆針對YouBike 2.0站點、車輛調度和調度費問題質詢交通處，市府交通處長許啟明表示，經大數據分析，嘉義火車站、中山路沿線和嘉義高中一帶最常發生無車可借、無位可還情形，市府除規畫年底前再擴充建置50站點、375輛車外，已在嘉義高中附近增設194位車柱，另派員於尖峰時段把車提前運至火車站一帶，視情況隨時調度。

許啟明進一步提到，經與縣府、微笑單車公司溝通後，嘉義縣、市跨區免收調度費，加上台南市、高雄市、屏東縣都屬同一系統、同一生活圈概念，民眾如果想從嘉義市騎到屏東恆春，也不用擔心被收跨區調度費，不過此福利必須等到嘉義縣的YouBike 2.0上線才會開始啟動，請民眾多留意。