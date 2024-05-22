聯華食品彰化廠於2023年4月25日發生大火，釀9死14傷，震驚社會。監察院對於彰化縣政府、消防局等單位未落實公共安全管理提出糾正。彰縣府回應表示，火災發生後，已確切探討，並追本溯源啟動多項策進作為。

彰縣府建設處指出，已依致災風險高低檢討優先順序，由各目的事業主管機關盤點所轄管各類建築物風險較高之場所清冊，主動通知辦理建築物公安檢查申報，並追蹤列管申報情形，並持續辦理建築物公共安全法令研習暨教育訓練宣導講習，以提升民眾對於建築物安全的重視。

彰化縣消防局表示，該局已辦理大型食品工廠自衛消防編組示範觀摩演練，去年度指導轄內4家大型食品工廠參考自衛消防編組應變能力驗證要點，辦理自衛消防編組示範觀摩演練，並邀請轄內其他大型食品工廠派員參與觀摩。

同時全面清查縣內食品加工廠，共計138家，針對樓地板面積3000平方公尺以上的大型食品加工廠、備有大型鍋爐及自衛消防編組運作不確實等有公安疑慮之工廠，盤點篩選出16家高風險大型食品加工廠，辦理跨局處聯合稽查，列入彰縣府維護建築物公共安全督導會報管控執行進度。

該局也巡迴舉辦工廠消防安全宣導座談會，鑑於本次業者在法令規範外的自設消防安全設備未啟動，修訂「各類場所消防安全設備檢修申報複查執行計畫」，增訂簡易自動滅火設備為必要抽測項目，搭配年已上路之消防安全設備合格申報制度，彌補消防檢查期限時間差。

消防局除針對大型食品加工廠、工廠及甲類場所優先抽查，也督促場所落實自己財產自己保護觀念，重點在用火用電安全管理、消防設備及防火避難設施定期檢查，自衛消防編組運作及演練是否落實，針對未落實者將依法裁罰。

此外，聯華彰化廠現況已向縣府建設處辦理建築物變更使用執照及室內裝修，該局依法完成建築物消防安全設備圖說審查及竣工查驗。