（取自交通部公路局）

近日有網友在社群平台發布消息指出，在奧地利不能自駕了！引發擬在歐洲自駕遊的國人關注。而外交部也證實此事，並指出，基於平等互惠原則，持奧地利國際駕照的外籍人士，也無法持國際駕照在我國駕車。

根據《ettoday》報導，近期有愛好旅遊的網友在社群平台貼文提醒國人，「奧地利不能自駕了」，呼籲大家規劃行程時要特別注意。

報導引述外交部說法，近日接獲國人反映，國人持我國國際駕照無法在奧地利臨時駕車。外交部已指示我國駐奧地利代表處持續進洽奧國政府，爭取國人相關權利。此外，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在我國駕車。

台灣駐奧地利代表處回應表示，最近大家關心來奧地利玩是否可租車自駕問題，我們也很關心。本處前向奧地利交通部洽詢有關我國國際駕照在奧地利使用規定，獲奧交通部答復，認為我國國際駕照在奧地利並非有效，我國一般旅客無法在奧地利自駕。為爭取國人可在奧地利駕車，本處正在與奧地利外交部及交通部協商中，希望可趕快找出雙方互利的解決方案，也會在社群媒體及本處網站上隨時報告進度，謝謝大家！