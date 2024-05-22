Matzka將於8月3日登上台北流行音樂中心開唱，22日舉辦記者會，他在《我的明星村長》節目中的好夥伴卜學亮站台助陣，爆料「他最近每天吃素，如果瘦了10公斤，可以穿吊嘎」。Matzka當場公布現在的體重是105公斤，並發下豪語要在演唱會前瘦身10公斤。

Matzka擁有原住民天生好歌喉，現場演唱功力無庸置疑，但他坦言，瘦身讓他感到壓力大，「說到減重，我就緊張了，我管不住嘴」。他平均每周上一、二次健身房，也會去游泳，上個月開始吃素後，這個不能吃、那個不能吃，讓他心情不好，也沒有變得比較瘦。

Matzka今在記者會上自彈自唱〈歡迎回家〉與〈回到原點〉，好歌喉令人陶醉。（圖／開麗娛樂提供）

他說，老婆很期待他瘦身成功，已經開始煮健康餐給他吃，「她非常支持，她說『我從來沒看過你帥過耶』，她在家會煮，然後晚上我會再出去吃一點。」被問如果屆時沒瘦下10公斤怎麼辦？樂天的他則笑說，會認真執行，但沒達到就算了，「健康就好，我現在沒有三高只有二高，尿酸高、體脂高」。

此次演唱會主題「東遊記」，Matzka表示，會以中文歌曲為主，邀請大家遊歷他的音樂烏托邦，希望大家在演唱會上盡情的享受放鬆。他心中有很多夢幻嘉賓名單，像是張惠妹、A-Lin等，至於會邀請誰當嘉賓，他則先賣關子。是否會邀女兒上台表演？他直言，兩個女兒都很喜歡跳舞，但「他們還不夠可以上台的水準，要多練習，演藝圈很殘酷的」。

Matzka宣布將於8月3日舉辦首場個人大型演唱會「Matzka東遊記演唱會」。（圖／開麗娛樂提供）

Matzka出道14年，首度舉辦個人大型演唱會，門票在Tixfun售票，他坦言，做音樂真的很辛苦，多多少少會擔心票房，現場賣力催票，高喊：「一人一票，救救Matzka。」