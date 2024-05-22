520賴清德總統就職之後，兩岸關係再度陷入緊張。於大陸密集進行「文攻」之際，陸委會22日不再被動，主動宣布已註銷一名「疑似」擔任湖南省政協委員之國人戶籍，使其「喪失台灣地區人民身分」。

由於賴清德總統於就職演說中提及，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民」，陸委會22日主動以新聞稿方式宣布此一個案，格外引發關注。

陸委會聲明表示，連姓國人疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，刻正由主管機關查處中；其亦涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

陸委會還指出，該名連先生經查證在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之1規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會「提醒」，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，亦不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

陸委會最後批評，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。