香港影視大亨向華強的長子向佐2019年與台灣女星郭碧婷結婚，並育有一對子女，但先前曾傳出兩人婚變且未登記結婚的問題，雖然兩人婚姻生活相當幸福，向太（陳嵐）仍被網友問到領證問題，對此，她則大方給予回應，還強調「領了兩次證」。

向太日前直播時，被網友問到「向佐和郭碧婷領證了嗎」，向太先是傻眼愣住，隨後則笑笑回答：「當然領了，他們領了兩次！」並表示兩人分別在香港、台灣都有登記結婚，所以有「兩個證」；同時向太也透露，其實兩人最想拿到的是大陸的「紅本子」，「可是他們沒有內地的身分證，所以沒辦法」。

事實上，向佐與郭碧婷2019年結婚後，就曾傳出兩人未登記結婚的消息，當時向太表示，「香港政府只要擺喜酒就算是正式夫妻了，他們工作太忙，而且香港領證要公告一個月沒有人反對才能領證」；至於台灣的結婚登記部分，「要向佐在香港政府拿單身證明，結果拿去了台北還是不行，又要跑回香港台灣辦事處公證」，後來疫情爆發，領證的事才延後處理，如今終於完成領證程序，也解開了網友一直以來的疑問。

向太直播被問兒子媳婦領證問題。（圖／微博 向太Tiffany陳嵐）