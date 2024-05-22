美國職籃季後賽一轉眼來到分區冠軍的階段，東區由第1種子波士頓塞爾提克碰上第6種子的印第安那溜馬、西區是第3種子的明尼蘇達灰狼對戰第5種子的達拉斯獨行俠，東區的戰場普遍被認為實力差距較大，有很大機率不出5場就結束系列賽，另一邊西區的戰場就很難說，灰狼的防守銅牆鐵壁、獨行俠雙星進攻猛烈，精彩系列賽令球迷引頸期盼！

灰狼例行賽56勝15敗勝率68%，若是在主場出賽其勝率超過73%。灰狼例行賽的場均失分106.5全聯盟最低，除了本季的最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)守護禁區之外，麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)和愛德華茲(Anthony Edwards)也是聯盟出了名的大鎖，上一輪把衛冕冠軍金塊平均得分壓制在98分之內，可見進入季後賽以後灰狼的防守能力更上一層樓。

獨行俠唐西奇(Luka Doncic)和厄文(Kyrie Irving)兩位明星球員季後賽場均可以合計為球隊貢獻48.4分，三分球是獨行俠進攻的主要手段之一，獨行俠平均每100次出手有近42%是在三分線外，而且他們的接球立即出手(Catch and Shoot)比例很高，這會拉開進攻空間，讓喜歡擺長人陣的灰狼球員疲於奔命，上一輪金塊輸給灰狼的重點因素之一就是負責Catch and Shoot角色的波特(Michael Porter Jr.)命中率不彰，本輪突破灰狼鐵桶陣的關鍵就在獨行俠三分球的發揮，若是獨行俠命中率出色，系列賽最終結果將有機會看到獨行俠站上總冠軍戰的舞台。

喜歡運彩的朋友們灰狼-獨行俠的系列賽可以瞄準前兩戰(灰狼主場場次)的獨行俠大分，這兩場盤口會比較看好灰狼，因此獨行俠單隊大小的『大小值』會開得比較低，若是獨行俠三分球發揮得宜，應該很容易開出獨行俠大分的選項。