日前一名犯下殺人未遂罪，受監護處分的39歲簡姓男子趁隙逃離醫院，引發基隆市民恐慌。基隆市教育處20日宣布即日起到22日暫停開放各級學校校園。隨著21日證實簡男逃往台北市，教育處表示，23日校園仍暫停開放，後續將視簡男到案狀況，每日評估隔日是否開放。

簡男在基隆的某醫院逃脫的消息傳出後，因為其患有思覺失調症，且刑事局公開表示其可能有暴力傾向，讓不少基隆市民及學生家長憂心忡忡。基隆市教育處20日下午公布將暫停開放校園至22日，如需延長會另行通知。

隨著21日下午警方確認簡男已經於19日下午搭乘國道客運前往台北市，也讓不少基隆市民及學生家長鬆了一口氣。然而談到基隆市校園是否開放民眾運動時，基隆市政府教育處副處長徐嬿立表示，23日基隆市校園仍將暫停開放。

徐嬿立指出，為進一步避免學生家長及基隆市民的憂慮，教育處近期將於每日下午3時召開會議，了解簡男到案狀況，若簡男尚未到案，則會對市民宣布隔日暫停開放各級學校校園，以維護校園安全。