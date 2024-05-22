美國阿拉巴馬州教育廳長Eric Mackey與法務長Jason Swann等人，22日到台中市大甲高中了解技職學校辦學經驗，大甲高中校長高榮利致詞表示，大甲高中為社區型綜合高中，引進AI教學設備及系統，創新教學，在國際賽事也有良好表現，外賓感到欽佩，期盼未來美國與台灣在教育領域上攜手合作。

美國阿拉巴馬州的教育廳長、法務長及台中市教育局等人，參訪大甲高中，受到學校師生們熱烈歡迎，大甲高中校長高榮利代表學校贈送國際科展競賽所開發的祈福馬克杯，結合陶藝、設計與美工課程所製作出的客製化作品，贈予參訪外賓，別具意義。

現場由參加國際科展競賽的學生以英語解說國際科展作品內容，隨後外賓們到技職專門學程專業教室和展覽廳，深入了解了大甲高中專業課程及教學模式。來賓觀摩了設計群、商管群及土木建築群多個領域的教學實踐，並與學生及教師進行了深入交流和互動。

大甲高中校長高榮利說，大甲高中無論是學術學程的國際科展競賽、專門學程設計群科的美感教育展現，及自由車、田徑及手球的體育競賽，在國際上都有好成績，另培育學生迎向科技未來的關鍵素養，就是透過實驗、動手做；推動責任、榮譽、禮節與感恩等4大面向，培養學生在服務學習的養成教育。

教育廳長Eric Mackey說，對大甲高中辦學理念與績效表示肯定，尤其教學質量和學生學習狀況，讓他對台灣的技職教育發展充滿信心。法務長Jason Swann指出，職業教育培養學生學習實用技能和職業素養，這次參訪讓他對台灣技職教育的成就，感到欽佩，並期待未來加強美國與台灣在教育領域的合作關係。