國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）。（方恩格提供）

立法院5月21日院會，繼續處理國會改革相關法案。曾和目前升任國安會副秘書長林飛帆一起參與太陽花學運的陳為廷，20日突然在臉書上轉貼公民團體預告在立法院外集結的貼文。對此，長期在台灣觀察政經情勢的美國律師方恩格大酸，幸好陳為廷這次是「發聲」而不「伸手」！

陳為廷與林飛帆都曾經活躍於2014年占領立法院的太陽花學運，相較於林飛帆加入民進黨後，仕途一路順遂，近來更高升為國安會副秘書長。相較之下，陳為廷則因自身性騷爭議，逐漸消聲匿跡。

「經濟民主連合」20日在臉書上發文表示，為了全力阻止立法院違背民主程序，未經充分討論強行通過《立法院職權行使法》等國會濫權法案，21日四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動。

而陳為廷20日也突然在臉書上轉貼公民團體預告在立法院外集結的貼文。對此，長期在台灣觀察政經情勢的美國律師方恩格大酸，幸好陳為廷這次是「發聲」而不「伸手」！