新加坡航空（Singapore Airlines）一架以波音777-300ER機型執飛的倫敦往新加坡航班SQ321，周二（21日）下午在中南半島伊洛瓦底江盆地上空遭遇極強烈亂流（Extreme Turbulence），多名乘客與機組員來不及自保遭強力拋飛，有些人飛撞機艙天花板，科學家警告隨著氣候變遷，極強烈亂流可能會加劇的情況下。但是，什麼原因會造成亂流，它能否避免，以及如何保護自己？

亂流，是飛機遇到因風速和風向變化而引起的氣流突然轉變時的狀況。它們可以由大氣壓力、雷暴、山脈或稱為噴射氣流的強大氣流所產生。飛機遇到亂流時會像船隻在波濤洶湧的海面上一樣搖晃或震動。

航空業公關專門公司Francis & Low的總經理法蘭西斯（Leithen Francis）表示，某些地區確實更容易發生亂流，特別是那些天氣活動較多的地區：「東南亞是一個天氣活動較多的地區，因此更可能經歷亂流，」

乘客應該怎麼做才能提升安全性？

專家指出，機組人員最容易受傷，因為他們大部分時間沒有繫上安全帶，包括當指示燈亮起時要檢查乘客安全帶的時候。專家建議乘客要保持謹慎，坐下時務必繫上安全帶，即使在巡航高度也要，就算「請繫好安全帶」的指示燈未亮時也是如此。並且建議乘客在起飛前仔細聆聽安全簡報，在飛行期間聽從機組人員和飛行員的公告。

「我們無法預見突如其來的亂流，這可能會在乘客未繫好安全帶時造成嚴重傷害。因此，當你坐在座位上時，請保持謹慎並繫好安全帶，無論指示燈是否亮起，」

嬰幼兒要怎麼辦？

美國聯邦航空總署（FAA）指出，對於2歲以下的孩子而言，最安全的方法是使用「兒童約束系統」（CRS） 或裝置，而不是讓小朋友坐在大人的腿上，尤其是在突發狀況的時候根本抱不住，因為亂流總是發生的很突然<美國衛生研究院 2019 年的一項研究表明，「沒有綁妥的兒童很容易在飛行中受傷，特別是在送餐或顛簸期間」。

因此FAA強烈建議，在整趟飛行過程中使用經核准的兒童約束系統，或其他經批准的設備，例如兒童汽車座椅（你沒看錯），來保護小朋友。不同的航空公司，對於兒童約束系統的規範都有些許不同，但基本上都是以2歲，作為嬰兒和兒童的劃分界限，目前台灣華航跟長榮都有提供兒童安全帶（CARES），

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是否有些航線比較容易遇到亂流？

新加坡航空的本次事故航班就是在緬甸的伊洛瓦底江盆地上空遇到了的極強烈亂流。科學家警告，過去40年來極強烈亂流已增加了55%，預計由於氣候變遷的影響，這一現象還會進一步增加。

大多數亂流導致的傷害，都是發生在乘客和機組人員未繫安全帶的情況下。飛機在亂流中的突然和劇烈運動，可能會使人們在機艙內被拋來拋去。以本次SQ321航班的案例中，目擊者稱那些未繫安全帶的人都被拋向天花板，撞擊到頭頂的行李艙。即使繫上安全帶，乘客也可能被飛散的物品或掉落的行李擊中。