台灣本土連鎖咖啡龍頭LOUISA路易莎原先於去年申請上櫃，但今（22）日卻無預警發布重訊，宣布「撤回上櫃申請」。

路易莎是在2021年登錄興櫃，並在2023年12月送件申請轉上櫃交易。據集保統計，截至5月17日為止股東人數超過6708人，公司原計劃上櫃，頗受市場看好。

但路易莎今發重訊指出，公司「基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件」。而至於後續上櫃的時機，路易莎則表示，近幾年多元化發展迅速，等到年度佈局完成，推動成效顯現，將「於適當時機再重新提出申請」。

路易莎獲利穩定成長，即便疫情中仍然展現強韌成長力，2021年淨利8888萬元，每股稅後4.40元，2022年淨利為1億100萬元，每股稅後盈餘5.03元，路易莎咖啡2023年獲利1.29億元，每股稅後6.28元，當年度配發現金股利並達到4.5元，配發率逾7成。

路易莎經營績效成長的主要原因，校園大量展店，一年來開了30間，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間，經營成效卓著。

公司未來發展方向，原則上每年以超過15間直營門市開設為目標，同時發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等，積極拓展合作門市中。

路易莎去年積極海內外展店，於新加坡開旗艦店，並在台灣推動本土創新，鼓勵優秀幹部內創門市等，在致力於多元化發展的策略下，考量可能衍生的各種情境，將積極進行運營架構的升級，俟佈局效益顯現，再行送件申請上市櫃。

路易莎今日股價收139.5元，上漲2.08元，漲幅1.51%。