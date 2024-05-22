李安經典電影《囍宴》改編的同名音樂劇，24日將於臺北表演藝術中心全球首演，曾飾演百老匯音樂劇《阿拉丁》男主角的美國百老匯明星梁厚泰與麥特辛格勒德克擔綱主演，並與閻奕格、苗可麗、羅北安、聶雲等台灣藝人同台飆戲。閻奕格22日在記者會表示，她為《囍宴》獻出第一次舞台初吻和床戲，日前告知男友，他的反應是「沈默不語」。

閻奕格表示，本來就知道會有鬧洞房橋段，因為電影就有這一幕，所以接劇前已先跟另一半報備可能會有親密戲，「但本來沒有要脫，是臨時覺得鬧洞房還是要來一點畫面，有跟Telly（梁厚泰）溝通好，他是很紳士的男生，做任何動作之前都會先問我『這樣碰一下可以嗎？』、『這樣做會不會不舒服？』、『我們做到什麼樣的程度妳是可以接受的？』，他讓我非常有安全感」。

閻奕格劇中與百老匯音樂劇演員梁厚泰有鬧洞房親密戲。（圖／羅永銘攝）

閻奕格說，接戲之前只知道會有親密戲，心想「音樂劇應該還好吧」，結果大約上周，就確定了會有吻戲和鬧洞房的床戲，因為導演在排戲過程中不會讓演員被侷限和壓力，會放手讓大家玩玩看有什麼好玩的，所以她是上周才跟另一半確認「吻戲是來真的喔」。男友與爸爸24日都會來看首演，爸爸還不知道她這回演出尺度這麼大。不過她強調這次的劇非常精彩，不是因為吻戲，而是因劇情起承轉合，眼淚會不受控一直狂流，是非常壯觀的一套音樂劇。

閻奕格劇中與百老匯音樂劇演員梁厚泰有鬧洞房親密戲。（圖／羅永銘攝）

她透露另一半其實也見過麥特，「我們曾帶麥特一起去爬山，他吃了第一根台灣香腸，就愛上了！Telly前幾天才來台北，我們帶他去吃第一個台灣小吃，就是大腸包小腸，因為紐約沒有這種糯米腸，他很愛吃粽子、喜歡糯米類食物」，笑說他們對台北已比她熟，麥特還帶他明年2月在夏威夷結婚的未婚妻去爬象山！

閻奕格劇中與百老匯音樂劇演員梁厚泰有鬧洞房親密戲。（圖／羅永銘攝）

羅北安、苗可麗大讚閻奕格劇中的曲目唱得感人，苗可麗更自曝英文真的不OK、幾乎都聽不懂，卻被劇中音樂感動到淚流不止，「尤其每次聽格格那首歌，雖然聽不懂，但都好感動！她歌聲真的美到不行！」

苗可麗被問現實中如果女兒帶「女友」回來，會有什麼反應，她說，演了這齣戲後更覺得原來愛可以這麼沒分別，「看到他們之間愛的能量流動之大，會想愛到底是什麼，覺得天啊有一個人跟我一樣這麼愛我兒子！如果女兒真的帶女的朋友回來，我也會祝福她，也相信這齣戲應該可以改變很多人的想法！」她說參與這齣音樂劇真的是一趟療癒的過程，建議大家有空都要來感受療癒，讓自己被感動一下，「他們真的好優秀！我演藝生涯30幾年了，可以跟他們合作，就算現在ending，也覺得太完美了！」一番話讓麥特也感動回誇苗可麗、羅北安：「他們兩位是我合作過全世界最厲害的演員！光是看到眼睛，就可以自然入戲了！」

音樂劇《囍宴》主演齊聚。（圖／羅永銘攝）

苗可麗表示，《囍宴》這部劇愛的能量流動之大，是自己當初接演時，都沒有想像到的，排練時真的會忍不住一直落淚，也相信每個人都能夠很同理當中的故事，觀眾們會發現，「愛是沒有分別的」。羅北安也爆料苗可麗「超愛哭」，排練第一次時看到苗可麗哭，覺得「好吧排練第一次嘛」，排練第二次時苗可麗又哭，想不到排練第三次哭更兇，「但確實《囍宴》故事的厚度與傳達的愛，是非常有感染力的！」

閻奕格（中）與音樂劇《囍宴》演員梁厚泰（右）與麥特辛格勒德克出席記者會。（圖／羅永銘攝）

此次在《囍宴》音樂劇擔任特別演出的聶雲，也分享自己彩排「每彩排一次，就流一次眼淚」，家庭的愛以及人與人之間，對於愛的理解與包容都很有力量，好幾次演完了，一旁的工作人員邊收拾道具邊哭，「因為講的是愛，跨性別、跨文化、跨年齡層、父子、母子、男男、女女、男女之間的愛，無論講什麼語言，大家都會被感動！」

首次與百老匯團隊合作，以及與國際知名演員同台，聶雲覺得跟他們合作，彷彿是兩小時的雲霄飛車，雖然自己已參與過兩齣音樂劇，這次又看到很不一樣的方法，包括導演對劇的準確度、敏感度與節奏、台詞、音樂的作詞作曲等，「都讓我又開了眼界！」