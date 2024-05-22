高雄市警局7名刑事小隊長及偵查佐，3年前涉及洩露個資給徵信業者，卻發覺其中刑事活動費核銷有疑義，報檢方指揮，22日通知高雄市刑大、鳳山警分局、南打3警配合調查，釐清是否涉及偽造文書。

高雄市刑事警察大隊表示，起因為警政署政風室與高雄市政府警察局辦理政風稽核，發現2019年至2021年期間辦理經費核銷有疑義，經警察局自檢查處，並報請高雄地方檢察署針對偽造文書部分指揮偵辦。高雄地檢署檢察官於22日至刑事警察大隊、鳳山分局及南打等處，分別通知1名刑大小隊長、1名鳳山分局偵查佐、1名南打偵查員配合調查。

據悉，本案起因為3年前爆發徵信業者洩密，檢方偵辦期間意外查出「案外案」，陸續揪出員警涉嫌貪瀆或洩密，7人均起訴後，卻發現全案當中，申報、核銷刑事活動費等經費有疑議，由於案件發生為2019年至2021年間，當時3人均在刑大服務，全案仍在偵訊釐清中。