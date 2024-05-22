新加坡航空SQ321倫敦往新加坡航班21日在緬甸接近泰國上空遭遇極強烈亂流，211名乘客與18名機組員經歷生死交關時刻。

飛安紀錄優良的新加坡航空公司（Singapore Airlines），台灣時間21日下午4時許在緬甸接近泰國高空遭遇極強烈亂流（extreme turbulence），許多未細安全帶的乘客與機組員遭猛力甩飛，頭破血流，全機229人至少1死71傷。有乘客回憶事發極其突然，幾無時間應變自保，未繫安全帶的人幾乎都受了傷。氣象預報業者指，航機在高空航行時正前方若剛好發生雷暴，機師幾乎無法及時因應。

綜合英國《衛報》、路透社周三（21日）報導，事發之際，SQ321飛行高度3分鐘內突降6000呎（約1800公尺），當時機上正值早餐時間，咖啡、水杯、食物、餐盤、手機、鞋子、枕頭等各式物品齊飛，許多人猛遭甩離座位。28歲學生旅客阿茲米爾（Dzafran Azmir）描述，隔著走道的鄰座乘客遭遇猛烈橫向甩飛，先是撞到機艙天花板，再以極其怪異的姿勢摔落地板，很多人頭部出現大面積傷口，還有腦震盪狀況，「空服員還有置身洗手間的人傷勢最嚴重......很多人脊椎、頭部受傷」。他描述，當時窗外雲量很多，舉目所及一片白色。

新航SQ321乘客阿茲米爾描述亂流事件時描述，全程大約只有10秒鐘。

「幾秒就結束」撞完才嚇到

來自澳洲墨爾本的30歲乘客杜庫寧（Tiandra Tukhunen）在病房受訪回憶，亂流把她從睡夢中晃醒，「機艙剛亮起安全帶警示燈，接著我幾乎立刻被拋飛撞上天花板，根本沒時間繫安全帶」。她強調，「事情發生得太快了，他們沒有發出任何警告，速度快到只有幾秒鐘就結束，接下來才感受到驚嚇」。

來自倫敦的乘客戴維斯（Andrew Davies）在社群媒體平台描述，飛機劇烈晃動之前幾乎沒有任何警示，「安全帶燈號亮起，我立刻繫妥，接著飛機就突然陡降了」，機上傷者很多，「頭部有撕裂傷，耳朵流血，一名女子背部受傷痛到叫出聲來，我只能給她遞水，完全幫不上忙」，他眼界所及的空服員幾乎都受了傷，因為當時空服員都在走道上忙著供應飲料。戴維斯直言，他搭飛機總是盡可能繫妥安全帶：「這次事件的教訓就是全程務必繫好安全帶，傷者都沒繫。」一名新航機組員對他說，這是她擔任空勤30年來最嚴重的一次經驗。

68英國乘客傑瑞（Jerry）向英國廣播公司（BBC）表示，他此行要去澳洲參加兒子的婚禮，亂流驟臨之前他才從洗手間出來回到座位坐下，先有一次小小的晃動，接著飛機就瞬間陡降，他與妻子兩人的頭部都撞到座位上方的艙板，「好些人原本在機艙走來走去，結果被迫翻來滾去，好可怕」，過了一會兒突然安靜下來，一切恢復平靜。他說，機組員盡力照顧為數不少的傷者，「他們自己也受了傷，仍克盡職責」。

下機過程「機艙地板上還有人」

航機在曼谷降落後，緊救人員登機以擔架將重傷乘客高抬於頭頂、沿著狹窄走道下機送醫，其他乘客仍在座位上。有乘客下機時以手機沿路拍攝機艙劫後餘生的凌亂景像，畫面中傳來一聲：「地板上還有人。」

飛航追蹤資料業者FlightRadar24指出，格林威治時間21日上午7時49分，SQ321遇上「高度快速變化，與突發的亂流事件一致」，而且「當時空域有雷暴（thunderstorm），有些甚至很劇烈」。

孟加拉灣上空常有雷暴

天氣預報機構AccuWeather周二表示，航線附近當時有發展迅速且威猛的雷暴，可能導致劇烈亂流。AccuWeather資深預報主任戴波德溫（Dan DePodwin）說明，雷暴發展過程常產生激烈的上升氣流，流速很快，有時超過每小時100哩（約161公里）。戴波德溫說，倘若雷暴就在航機正前方發生，機師很可能幾乎沒有時間反應。

一名經常飛往新加坡與東南亞航點的匿名現任機師向路透表示，孟加拉灣（Bay of Bengal，位於緬甸以西的海域）上空出現大雷暴的情況並不罕見，機身總會晃動，「兩天前我才在飛往新加坡途中繞過一個雷暴區，偏離航線約30哩」。