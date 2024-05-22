科科科技（KKT-KY，6950）在台掛牌倒數計時，董事長暨執行長王献堂表示，預計5月底完成詢圈意願，6月初報券商公會，就將開始詢圈與申購，合計約1.8萬張股票，科科科技將力拚6月中掛牌。

投資人關注科科科技接下來在台灣與日本發展計畫，王献堂透露，4月已在日本推出「BLENDVISION ＡiM」，利用AI強化多媒體串流、內容探索與互動情境，已與近300家日本企業洽談，涵蓋多家日本上市企業；接著，科科科技7月即將在台灣推出B2C新型態音樂產品。

科科科技已擬定3年計畫，追求營收翻倍增長。今年起，科科科技將投入3、4倍的行銷資源與人力，攜手日本三大IT經銷商，搶攻日本逾40萬企業客戶，同時加碼開發泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞市場。

科科科技股東陣容堅強，包括日本KDDI、新加坡政府主權基金GIC、中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、趨勢科技等。

科科科技去年申請在台灣掛牌上市，並在12月中旬取得許可，但在上市前股票競拍期間遇上ETF熱資金排擠效應，無法開出有效投標單而流標，隨後進行詢價圈購作業。

科科科技今（2024）年第一季合併營收7.8億元，營業利益6,263萬元，單季已逼近去年全年營業利益6,330萬元，歸屬母公司淨利4,258.6萬元，每股稅後純益（EPS）0.26元；4月合併營收2.35億元，月減11％、年減4.6％，累計前4月營收10.15億元、年增2.2％。

展望後市，科科科技對於下半年營運表現優於上半年有信心，一方面攜手多家電信營運商擴大KKBOX在台音樂串流市占率，帶動現金流快速提升；另方面，運用AI多媒體科技技術品牌BlendVision，複製台灣成功商模，擴大應用於日本市場，追求快速成長。