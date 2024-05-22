Panasonic今（22）日舉行2024春季新品發表會，以「潮．風尚」為主軸，推出多款「高顏值」兼具功能性的新商品，符合年輕世代對家電的需求。同時別開生面地以走秀的形式展示春季新品。

Panasonic LAMDASH PALM IN掌上型5枚刃電鬍刀ES-PV6A，建議售價1萬1500元，支援Type-C快速充電，預計6月中上市。（吳松翰攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，根據Panasonic的觀察，台灣年輕世代懂得如何寵愛自己，消費重視品味跟體驗，今年春季透過獨家技術以及細膩的設計巧思，貼近年輕族追求的美學，展現屬於Panasonic的日系潮流，實踐「Live Your Best」的品牌精神，共創美好生活。

Panasonic淨護完美洗烘衣機，獲得3大國際設計獎。（吳松翰攝）

Panasonic LAMDASH PALM IN掌上型3枚刃（左）和5枚刃電鬍刀。（吳松翰攝）

在生活家電方面，堆疊式滾筒洗烘衣機滿足年輕世代高顏值的審美觀，Panasonic淨護完美洗烘衣機，獲得3大國際設計獎，外型絕美。離心淨水洗科技，就像將淨水器導入洗衣機內，透過高速運轉分離水中髒污，洗衣同時循環淨水，不怕髒水二度污染衣物。另外Heat Pump熱泵除濕烘乾科技，將除濕機的原理運用在烘衣機中，「黃金比例左右烘」的交替運轉模式，可讓衣物均勻烘乾，不易打結，加上以溫風柔和烘乾，不只高效節能，更能呵護各種材質的衣服。

Panasonic 自動集塵One Box吸塵器，MC-KC1W，建議售價1萬1500元，預計5月底上市。（吳松翰攝）

個人貼身商品方面，Panasonic也有新品推薦，掌心大小、日本製的5枚刃全新型態電鬍刀，一體化的極簡設計，機身採用手感溫潤的NAGORI海洋礦物精粹材質，每一件都有獨一無二的石頭紋理，一推出就在引發話題；擁有天使白、午夜黑、炫光紫共3色的「小精靈」3枚刃電鬍刀，採用更直覺的工藝設計，搭載Slide Touch滑動功能，提供一手掌握的順暢刮鬍體驗，支援Type-C快速充電，滿足現代生活習慣，出門不怕忘帶電池或是找不到充電線。

若想掌握居家生活好品味，Panasonic的自動集塵One Box吸塵器是維持空間整潔的神隊友，一個動作就能輕鬆完成清潔集塵、充電和收納，「微塵感知」燈號能顯示清潔程度，提高清潔效率，機身重量僅0.85公斤，單手就能操作。

女星吳怡霈在記者會上分享與日籍老公挑選家電的心得，她說自己對家電是顏值控，甚至說：「漂亮的家電賞心悅目，醜的家電視若無睹。」看到這次Panasonic的日式美學家電誇讚不已，已經瞄準在日本熱銷的Panasonic LAMDASH PALM IN掌上型電鬍刀，送給老公。