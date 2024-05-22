英國媒體《BBC》近日公開南韓性醜聞「Burning Sun」紀錄片，讓大眾再度關注該事件，相關涉案藝人包含BIGBANG勝利、歌手鄭俊英、FTIsland崔鍾訓等人動向也再次受到關注。今（22）日鄭俊英被爆出正在準備要移民，也打算重回音樂相關工作，引發討論。

鄭俊英在今(2024)年3月出獄，根據《Xports News》報導，出獄後鄭俊英除了有移民打算之外，更傳出他正在頻繁和音樂界人士接觸，傳他因為深知自己負面形象，已經難以回到歌手身分，但卻又放不下對音樂的留戀，因此決定轉往幕後，希望從事音樂製作人相關工作。這也是他出獄64天後，首次公開最新動向。

鄭俊英在2016年1月和3月，與Burning Sun金某、辦公室職員權某和前娛樂公司員工許某對女性進行集體性侵，並非法拍攝影片，之後又將影片傳到包括勝利在內的「鄭俊英聊天室」，因此被判處五年徒刑，並在經年3月出獄。

消息曝光後，迅速在韓國網絡論壇上引發熱議，網友紛紛怒斥：「我的天啊」、「我要移民」、「該死的下地獄吧」、「太噁心了，別出來」、「這是一場災難」、「有沒有想跟他合作的歌手？」、「哈哈，不，犯罪就是犯罪，但沒有能力你能當什麼製片人呢？」、「看起來他試圖用化名，而不是使用自己的名字來工作」、「滾出這個國家」、「太恐怖了，走開」、「走開，你這個性犯罪者」。

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