4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，國立東華大學實驗室震後發生大火，包括宿舍、塔樓等多有損毀，重建經費仍須17億餘元，行政院長卓榮泰今天到校了解後，強調政府一定要把重建工作做好，已指示所有重建、修建計畫要如期如質完成，未來教育部與東華大學要一起擔起責任，儘速恢復以往風貌。

東華大學校長徐輝明就東華災後重建預估經費，及災後重建工程情形簡報，包括理工一、二館異地重建，行政大樓修復，教學、行政與宿舍整修還有設備等，災後重建經費預估仍須17億6千多萬元。

卓榮泰表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，政府一定要把重建工作做好。簡報中所提17億元重建經費，已經指示所有重建、修建計畫皆要如期如質完成，全面落實下去。工程會主委陳金德及教育部次長林騰蛟都在場，已請儘速恢復以往風貌。

另外對於建築物的補強及遠距教學的相關配套措施，以及住宿學生的臨時安置，都要面面俱到，讓同學感覺學校處理的效率。從地方到中央、從行政到國會，都一起完成這項工作，學生家長才不會感到重建遙遙無期。

縣長徐榛蔚表示，東華大學震後理工大樓火災有許多化學禁水性物質燃燒，但花蓮消防局只有「泡沫式」而非「乾粉式」消防車，東區消防中心的宜蘭消防局又因交通中斷無法協助，只能防止火勢蔓延無法撲滅，希望中央之後支援消防局乾式消防車設備讓花蓮可以自救。一行人歲後隨後轉往理工學院一館C、D棟了解災情。