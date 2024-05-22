殺人未遂犯現蹤新埔捷運站全都錄，桃園宣布暫停校園開放。

基隆殺人未遂簡姓犯人19日從基隆的醫院脫逃後，檢方發布通緝，掌握到簡男已從基隆逃到台北，據警方最新情資，簡男在新埔捷運站出現蹤跡，桃園市教育局表示，即日起暫停校園開放，恢復開放日期另行公告。
教育局表示，考量活動範圍鄰近桃園，桃園市政府採取預防性作為，即日起暫停校園開放，恢復開放日期另行公告。教育局今日也已請學校落實校園門禁管理，核對訪客身分、加強校園巡邏，以確保校園安全，若有發現可疑人士請於第一時間通報警方與教育局。
基隆殺人未遂簡姓犯人19日從基隆的醫院脫逃後，檢方發布通緝，掌握到簡男已從基隆逃到台北，據警方最新情資，簡男在新埔捷運站出現蹤跡，桃園市教育局表示，即日起暫停校園開放，恢復開放日期另行公告。
教育局表示，考量活動範圍鄰近桃園，桃園市政府採取預防性作為，即日起暫停校園開放，恢復開放日期另行公告。教育局今日也已請學校落實校園門禁管理，核對訪客身分、加強校園巡邏，以確保校園安全，若有發現可疑人士請於第一時間通報警方與教育局。
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