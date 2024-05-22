濾能財務長暨發言人阮士原表示，目前客戶訂單有增加情況，預期去年以來的營運低潮將在今年第一季落底，並逐步往上，毛利率部分，上半年改善幅度不大，但隨著南科廠技術問題解決，進入下半年之後，毛利率應可逐步改善。

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