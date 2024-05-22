高雄1名42歲吳姓男子日前晚間23時許騎乘機車，違規停在行人穿越道上，鼓山分局龍華所巡邏發現上前舉發，菁芳靠近發現吳男身上散發濃濃酒味，酒測值達每公升0.24毫克，面對即將到來的酒駕罰鍰及車輛移置，吳男現場情緒激動，直呼「作孽啊！」。

警方表示，吳姓男子20日晚間在鼓山區某海產店與友人聚會用餐，眾人在餐桌上飲酒暢談，直到22時才總算盡興而歸，吳男當時擔心會涉犯酒駕便選擇搭車返家休息，然而卻在回家一個多小時後，自認體內酒精應已完全代謝，索性直接騎車外出購物，未料途中因車速過快而紅燈越線，又巧遇巡邏員警行經，意外遭查獲酒駕案件，經員警實施酒精濃度檢測，酒測結果還是超標，吳男聽聞將面臨酒駕罰鍰及移置保管車輛，現場激動不已，承辦員警只好耐心安撫男子情緒，最終也不忘勸戒吳男應記起教訓，千萬不要再酒駕了！

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，民眾如飲用較多酒精飲品，應有足夠的休息時間，體內酒精若未完全代謝，仍可能有酒駕的風險，請民眾切勿以身試法。

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