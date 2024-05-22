殺人未遂犯「穿黑紅格子襯衫」，一路從基隆至台北、新北，逃竄時間序曝光（圖／警方提供）

殺人未遂犯「穿黑紅格子襯衫」，從板橋新埔捷運站出站。（警方提供）

去年1月於台北市萬華區犯下殺人未遂案的簡姓男子，於本月19日上午10時許從基隆市某醫院脫逃後，一路往台北市、新北市竄逃，並且今(22)日新北市議員蔡淑君，接獲民眾通報，簡男出沒於林口區一帶，她也希望當地民眾要小心注意；然而，從曝光的時間序可見，目前警方追緝簡男的監視器畫面僅公布至20日，且簡男19日於基隆開始脫逃時，基隆警方還一度於20日表示「人還在基隆市」，但實際上簡男已於19日進入台北市，並於20日出沒於新北市，今（22日）晚間7時30分許在新莊落網。

基隆市警局公布自醫院逃逸的簡姓監護處分人身影。（翻攝照片）

本月20日基隆警方表示，於19日下午2時30分許，接獲某醫院通報，39歲簡男於上午10時許放風時趁隙從醫院逃離，且離開醫院時的穿著是白色上衣，外面套上長袖方格紋襯衫，已及下身穿著黑色長褲，由於簡男身無分文，也無手機，便沿著安一路往基隆市區方向徒步行進，並在過程中偷走商店內的飲料，犯下竊盜罪。

同(20)日晚間基隆警方表示，經調閱監視器發現，簡男當日午間出沒於基隆市區信一路、田寮河一帶，並指出「人還在基隆」。

21日中午，傳出簡男已從基隆搭公車前往濱海公路方向八斗子、新北市瑞芳區逃逸，對此，瑞芳警方表示尚未接獲基隆警方通知。

同(21)日下午，簡男已於19日午間11時許傳出簡男於市區愛四路一帶出現，並坐上公車往八斗子方向離去，不料，後續消息指出，簡男下午2時許，出現在基隆市區愛四路一帶，才坐上公車往八斗子方向離去，並且於下午4時許，於基隆市安瀾橋一帶，又搭上國道客運公車，往台北市方向離去，由於簡男身無分文，便靠向路人搭訕要錢前往熟悉的台北市。

基隆殺人未遂犯搭客運逃亡，在松山區下車。（翻攝自影片）

台北人注意！基隆殺人未遂犯搭客運逃亡，在松山區下車。

22日警方公布20日監視器畫面，指出簡男於20日中午離開捷運新埔站，並搭805號「土城-五股」離開。

殺人未遂犯現蹤新埔捷運站。（翻攝自影片）

犯下殺人未遂案逃脫的39歲簡姓男子20日曾出入板橋新埔捷運站附近。（翻攝畫面）

5月20日上午11時，簡男於板橋公車站牌影像。（新北市警察局提供）

實際上，19日簡男搭乘首都客運1579號公車，從基隆至台北市松山區南京東路與三民路口，並於下午5時許出沒在台北車站。

20日凌晨4時許在西門町閒晃，上午7時至10時許，簡男於北市和平西路現蹤影，接著又在萬華區西門町與龍山寺一帶出沒，直到上午11時許，走進捷運龍山寺站，並於上午11點多於新北市板橋區步出捷運新補站，並且於5號出口搭乘台北客運「土城-五股」805號公車離開。

抓到了！ 殺人未遂犯新莊逮到人。（翻攝畫面）

抓到了！ 殺人未遂犯新莊逮到人。

今(22)日，新北市議員蔡淑君在臉書粉專發出，接獲民眾通報，於林口區發現和簡男同穿著的男子走在路上。

然而，今(22)日也誤傳簡男出沒於宜蘭火車站、宜蘭國中附近，對此，宜蘭警方表示，經調閱監視器畫面後，發現與簡男體型等特徵不符，也希望民眾別過度恐慌。

新北市警方已在今（22）日晚間7時30分在新莊區雙鳳路一處公寓大廈緝獲簡姓逃犯。