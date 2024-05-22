立法院昨(21日)續審國會改革相關法案，立院外集結許多民眾抗議。相關報導提到，立法院長韓國瑜在21日晚間11時46分宣佈散會，場外民眾則高喊「民進黨加油」、「謝謝民進黨」。名嘴歷史哥李易修質疑，當年的太陽花有這樣喊嗎？立法權護航行政權，然後人民還要謝謝民進黨？社運作家「漂浪島嶼」直批，如果要將社運窄化成服務特定政黨不斷雙標，只會讓人看清社運團體變側翼的不堪，很難再感動擠爆數十萬人。

根據《風傳媒》報導，經民連等親綠民團、泛綠小黨21日上午9時起在立法院外集會抗議藍白立委，集會持續15小時，直至韓國瑜宣佈散會後仍在繼續。在韓國瑜宣佈散會後，一眾民進黨立委行經青島東路天橋時跟民眾揮手，台下民眾也大喊「謝謝民進黨！」、「台灣加油」。主辦單位宣佈，這是一場長期抗戰，週五24日院會還會集結立法院外，邀支持者當日「為民主請假一天」，「下班下課立院集結，輪流請假民主排班」。

「當年的太陽花有喊謝謝民進黨、民進黨加油嗎？」歷史哥今(22日)在臉書發文，PO出綠營支持者喊「民進黨加油」的新聞畫面，直批：民主國家，立法權監督行政權；國會改革，不過就是想維持正常監督力量而已。民進黨的民主國家？立法權護航行政權！然後人民還要謝謝黨？

歷史哥直酸，「你如果覺得這樣怪怪？你就是中共同路人喔！」

粉專「政客爽」則發文附圖表示，聽了整晚的場外直播，整場就在喊「反中共集權」、「民進黨委員加油！」其實跟改革的內容沒幾個有太大關係，「所以我是還滿相信，現在沒幾個懂是在討論什麼，就一個大型的同溫層聚會。」截圖則標註了長期關心社運作家「漂浪島嶼」的發文。

「現場聽演講，也講不出（國會）改革有何不對，只是針對沒有討論，抹成黑箱！」漂浪島嶼直言，「如果要將社運窄化成反特定政黨，服務特定政黨，不斷雙標，只會讓人看清社運團體變側翼，或是社運團體露出真身份的不堪，動員出的只是選票基本盤，很難再感動擠爆數十萬人！」